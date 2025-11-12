Чоловік вигадав незвичний спосіб перетину кордону за допомогою ковдри (фото)

Чоловік переховувався у ніші для зберігання ковдр, аби втекти у Польщу

За «подорож» чоловік мав сплатити $11 тис.

Прикордонники спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через держкордон. Зловмисники переправляли людей у відсіках пасажирських потягів, що курсували з України до Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«Пошук «клієнтів» відбувався через особисті знайомства. Порушникам надавали детальний інструктаж щодо перетину кордону та способів маскування. Організаторами схеми виявилися двоє чоловіків похилого віку», – йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, під час перевірки одного з потягів правоохоронці виявили правопорушника, який переховувався у ніші для зберігання ковдр. За «подорож» він мав сплатити $11 тис.

Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.