На Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі: є загиблі та поранені

Серед загиблих – прикордонниця та три цивільні жінки, вибух стався під час перевірки документів пасажирів дизель-потягу в Овручі

Сьогодні, 24 жовтня, близько 10:50 на залізничній станції «Овруч» Коростенського району на Житомирщині стався вибух, унаслідок якого загинули четверо людей, серед них прикордонниця, та ще 12 отримали поранення. Вибух здійснив 23-річний харків’янин під час перевірки документів пасажирів дизель-потягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потягу. У цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років, всі – жительки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.

«Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення. Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Четверо загиблих і десятки поранених: вибух на станції «Овруч»

Попередньо з’ясовано, що чоловік був 23-річним жителем Харкова і нещодавно вже затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці. Мотиви його дій наразі з’ясовуються.

Трагедія на Житомирщині: вибух на пероні, загинули четверо людей

На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділ поліції №1 Коростенського райуправління, поліцейські вибухотехніки, криміналісти, інші екстрені служби

«На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділ поліції №1 Коростенського райуправління, поліцейські вибухотехніки, криміналісти, інші екстрені служби», – йдеться у повідомленні поліції.

