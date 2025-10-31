На Одещині поліція затримала жінку, яка шукала, хто за гроші побʼє її колишнього

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

37-річна жителька Березівського району хотіла привласнити майно свого колишнього чоловіка-військового

37-річна жителька Березівського району шукала людину, яка мала б побити, залякати та змусити її колишнього чоловіка-військовослужбовця переписати на неї майно, зокрема торговельний павільйон та декілька автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Зазначається, що правоохоронці інсценували побиття та підписання документів, після чого затримали замовницю, їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За словами правоохоронців, жінка була готова заплатити $6,5 тис., аби отримати бажане майно силою.

«Щоб задокументувати злочин, правоохоронці провели комплекс слідчо-розшукових дій, і всі подальші дії відбувалися під їхнім контролем. Жінка знайшла «виконавця» та передала йому завдаток в сумі $500», – йдеться в повідомленні.

Надалі поліцейські інсценували побиття її колишнього чоловіка та підготували імітаційні документи, що підтверджували передачу ним майна жінці. Через «виконавця» віддали замовниці «докази» роботи. Коли громадянка передала решту обіцяних грошей «найманцю», слідчі затримали її.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру в організації вимагання, тобто вимоги передачі права на чуже майно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, вчиненої в умовах воєнного стану. Відповідно до санкції ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.