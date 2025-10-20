На Львівщині чоловік побив 62-річну жінку через кукурудзу

Під час огляду медики діагностували у потерпілої забої та садна

Жінка звернулась у поліцію з заявою про вчинення злочину

У селищі Олесько на Львівщині чоловік жорстоко побив жінку, запідозривши її у крадіжці кукурудзи з його поля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«Сьогодні, 20 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеопублікацію, в якій невідомий чоловік побив жінку, звинувативши її в тому, що вона нібито вкрала кукурудзу з його поля. Спочатку «фермер» вдарив потерпілу рукою в обличчя, а потім продовжив бити деревʼяною палицею», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили учасників події – 65-річного мешканця одного з сіл Золочівського району та 62-річну мешканку селища Олесько, де і сталась подія. Під час огляду медики діагностували у потерпілої забої та садна, жінка звернулась у поліцію з заявою про вчинення злочину.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Проводиться досудове розслідування.

До слова, у Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. За даними слідства, 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками.

Також поліція Києва затримала 22-річного місцевого мешканця, який жорстоко побив та пограбував 26-річну дівчину після побачення, організованого через сайт знайомств. Зловмисник пояснив свій напад тим, що «в реальності вона була не схожа на фото», оприлюднене в Інтернеті.