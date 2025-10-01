Головна Країна Кримінал
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
Зловмисники пропонували уникнути призову за $17 тис.
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Фігурантам справи загрожує до девʼяти років увʼязнення

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За суми від $2,5 до $17 тис. зловмисники пропонували уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

У Києві: затримано двох мешканців столиці, які продавали «бронь» для військовозобов’язаних. За гроші ділки влаштовували своїх клієнтів на підприємства критичної інфраструктури з подальшим виїздом з України під виглядом «службового відрядження».

На Полтавщині: правоохоронці заблокували одразу три оборудки. Серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділок, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали «списатися» з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації «схеми» її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів.

На Івано-Франківщині: викрито шістьох місцевих жителів, які організували втечу військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонний парк. Половина фігурантів працювали в адміністрації українського заповідника. За матеріалами справи, ділки на власних автівках спочатку супроводжували «туристів» до кордону, а потім переправляли їх до сусідньої країни ЄС гірськими стежками.

На Черкащині: викрито заступницю декана одного з університетів, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу. За матеріалами справи, протягом поточного року вона «заробила» на цьому майже пів мільйона гривень.

Також у регіоні затримано очільницю місцевого відділення Фонду соцзахисту людей з інвалідністю, яка пропонувала призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з тяжким діагнозом. Для виготовлення фейкових документів вона залучила керівницю відділу соцзахисту однієї із сільрад області. Серед клієнтів були переважно мешканці Сумщини, яких фігурантки знаходили через місцевих знайомих.

На Житомирщині: контррозвідка СБУ затримала 39-річного охоронця одного зі столичних підприємств, який організував ухилянтам «трансфер» до Євросоюзу через так звану «зеленку».

Ще два канали втечі призовників до країн ЄС поза пунктами пропуску заблокувала військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР. За результатами спільних дій затримано пʼятьох організаторів «схем», серед яких керівник благодійного фонду та співробітник харківської виправної колонії.

Також військова контррозвідка СБУ та ДБР затримали колишнього військового з Дніпра, який пропонував хабар командуванню полку, де раніше проходив службу. За грошову «винагороду» він намагався домовитись про втечу знайомого мобілізованого з території режимного об’єкта.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Фігурантам справи загрожують тюремні строки до девʼяти років з конфіскацією майна.

До слова, столичні правоохоронці затримали ділка, який за $15 тис. допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Теги: СБУ корупція в Україні мобілізація ухилянти

