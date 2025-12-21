«Винних немає». Матір загиблого хлопця в розпачі від розслідування справи про розстріли під Хмельницьким СБУ 11 років тому

21-річний студент Дмитро Пагор загинув у лютому 2014 року від вогнепального поранення голови

Мешканка Хмельницької області Людмила Пагор, яку слідство визнало потерпілою у справі з розстрілу мітингувальників під стінами обласної СБУ, досі не знає, хто вбив її сина. Про це йдеться у статті «Главкома» «Обвинуваченому дати Героя»? Справа про убивства під хмельницьким СБУ отримала несподіваний фінал».

За матеріалами справи, ввечері 19 лютого 2014 року 21-річного студента Дмитра Пагора було вбито від пострілу з вогнепальної зброї біля в’їзду у внутрішній двір управління СБУ Хмельницької області. Після трагедії прокурор визнав матір загиблого потерпілою у кримінальному провадженні.

Після вбивства сина Дмитра Пагора під управлінням СБУ його матір було визнано потерпілою

У розмові з «Главкомом» пані Людмила повідомила, що перші два роки після загибелі сина слідство викликало її, певне розслідування велося. Однак далі все затихло. Жінка додала, що її жодного разу не запрошували на судові засідання, де розглядався обвинувальний акт щодо ексначальника управління СБУ Віктора Крайтора та його підлеглого, співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая.

«Вбили безневинну дитину пострілом у голову. Він був без зброї. І немає винних», – у розпачі говорить матір Дмитра Пагора.

Пані Людмила уточнила, що за кілька годин до вбивства розмовляла сином, просила не виходити на акцію-протест.

Додамо, що 21 листопада 2014 року президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України (посмертно) Дмитру Пагору і Людмилі Шеремет. Високу державну нагороду було присвоєно «за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності».

Нагадаємо, що у Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовики віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет та ще близько десятка осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості. Того ж дня була ще одна смерть біля обласного управління СБУ. Загинув 21-річний студент Дмитро Пагор. Це сталося пізно ввечері. Однак цього епізоду немає у справі Крайтора-Тарадая.

За наслідками вказаних подій на лаві підсудних опинилися колишній начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор і співробітник спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Вони обвинувачувалися у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень.

Однак під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловік виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці.

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом із іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.

У підсумку суд першої інстанції дійшов висновків: слідство неналежним чином та упереджено провело досудове розслідування; допустило ряд істотних порушень вимог Кримінального кодексу, а також Кримінального процесуального кодексу, «які тягнуть за собою визнання доказів не допустимими». Крім цього, орган досудового розслідування втратив важливі докази.