Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину
11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча
фото: konstantin_kudo/Instagram

За даними слідства, напередодні Ганіч повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі

Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного киянина Костянтина Ганіча у салоні Lamborghini. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Поліцейські продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі. 

У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство. За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, уранці 11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Він використовував псевдонім у соцмережах – Kostya Kudo. За даними Youcontrol, Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України», головний офіс якої розташований у Києві.

Теги: Національна поліція України смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
Окупанти обстріляли храм у Костянтинівці на Донеччині
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
11 жовтня, 22:59
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників
12 жовтня, 07:39
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
Поліція Іспанії підозрює у смерті засновника модного бренду Mango Ісака Андіка його сина
17 жовтня, 13:59
Прощання з окупантом відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу
24 вересня, 15:39
Київ зазнав значних втрат: російські обстріли забрали життя чотирьох людей
Під час російської атаки 28 вересня у Києві від стресу померла перукарка Ілона Ревут
29 вересня, 09:00
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14
Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
12 жовтня, 15:25
Андрій Яценко взяв активну участь у створенні проєвропейського світосприйняття в Україні на зламі XX-XXI століть
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко
Сьогодні, 16:02

Новини

Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину
Смерть криптоблогера Костянтина Ганіча: поліцейські назвали причину
У Києві підпільна неокомуністична організація закликала до відновлення СРСР (фото)
У Києві підпільна неокомуністична організація закликала до відновлення СРСР (фото)
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обрав запобіжні заходи поліцейським
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обрав запобіжні заходи поліцейським
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua