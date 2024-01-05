У Києві затримано бізнесмена-зрадника, який постачав продукти російській армії

Комплексні заходи з викриття і затримання пособника окупантів проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії

Служба безпеки України повідомляє, що у Києві було затримано голову продовольчої компанії, який працював в інтересах Росії. Фігурант переховувався у квартирі свого сина та планував втечу до Росії.

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За даними слідства, підконтрольна бізнесмену-зраднику фірма знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини та входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

Для цього, у травні 2022 року фігурант організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області». З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації Росії понад 100 тис. російських рублів як «податки».

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Крім цього, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського «фонду підтримки учасників СВО», який був створений указом Путіна у квітні 2023 року.

Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки.

Під час обшуків за місцем перебування у Києві у фігуранта вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі бізнесмен-зрадник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Раніше СБУ викрила українську компанію, яка постачала в Росію засоби тактичної медицини. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва.

Також СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини: в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу в «будівельному» тендері.