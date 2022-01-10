У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона

Через спільників засуджені отримували й сім-картки різних мобільних операторів і телефони

У Вінниці члени злочинного угруповання ошукали понад два десятки людей з різних регіонів країни і поклали в такий спосіб у свої кишені понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Організатор групи – 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові правопорушення й наркозлочини. До складу організованої групи входили семеро учасників, серед яких були й засуджені. Документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці здійснювали протягом кількох місяців. Засуджені телефонували до громадян, називали себе працівниками служб безпеки банків і отримували персональні дані вкладників. Гроші довірливих співбесідників спритники переказували на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її в тюрму. Через спільників засуджені отримували й сім-картки різних мобільних операторів і телефони.

Під час обшуків у підозрюваних у шахрайстві вилучили речові докази причетності до злочинної діяльності. У двох підозрюваних, які перебували на волі, поліцейські вилучили ще й марихуану та амфетамін.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн..

До слова, за рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд.