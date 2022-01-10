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    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона

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    Організатор групи &ndash; 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові правопорушення - У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    Організатор групи – 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові правопорушення
    фото пресслужба поліції

    Через спільників засуджені отримували й сім-картки різних мобільних операторів і телефони

    У Вінниці члени злочинного угруповання ошукали понад два десятки людей з різних регіонів країни і поклали в такий спосіб у свої кишені понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    Організатор групи – 33-річний засуджений, який у Вінницькій виправній колонії відбуває покарання за майнові правопорушення й наркозлочини. До складу організованої групи входили семеро учасників, серед яких були й засуджені. Документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці здійснювали протягом кількох місяців. Засуджені телефонували до громадян, називали себе працівниками служб безпеки банків і отримували персональні дані вкладників. Гроші довірливих співбесідників спритники переказували на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її в тюрму. Через спільників засуджені отримували й сім-картки різних мобільних операторів і телефони.

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    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона
    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона

    Під час обшуків у підозрюваних у шахрайстві вилучили речові докази причетності до злочинної діяльності. У двох підозрюваних, які перебували на волі, поліцейські вилучили ще й марихуану та амфетамін.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено до восьми років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн..

    До слова, за рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд.

    Теги: шахрайство гроші Вінниця засуджені злочин
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    У Вінниці засуджений організував злочинну схему і привласнив понад пів мільйона