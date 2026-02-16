Головна Країна Кримінал
14 млн грн на неякісні костюми. На Хмельниччині керівництво загону ДСНС отримало підозри

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі
фото: ДБР

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції повідомили про підозру начальнику загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області та його заступнику через закупівлю неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що у 2022 році посадовці організували закупівлю 1 тис. 730 комплектів хімічного захисту (костюм, рукавиці, чоботи та валіза). Для перемоги конкретного постачальника створили видимість конкуренції з трьома ціновими пропозиціями. Дві компанії виявилися фіктивними та не здійснювали відповідної діяльності.

«Після укладення договору з бюджету сплатили понад 14 млн грн. Експертизи підтвердила, що отримані комплекти не відповідають технічним вимогам: мають ненадійні шви, а частина – без захисного скла. Посадовці знали про порушення, однак не ініціювали повернення продукції постачальнику», – наголошує ДБР.

Йдеться про те саме підприємство, яке раніше поставило неякісні захисні комплекти для рятувальників Вінниччини. За тим фактом підприємниці вже повідомлено про підозру: начальника загону та його заступника підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

До слова, на Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрило начальника продовольчої служби однієї з військових частин. За даними слідства, він організував корупційну схему на постачанні продуктів Збройним силам України. 

