14 млн грн на неякісні костюми. На Хмельниччині керівництво загону ДСНС отримало підозри

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції повідомили про підозру начальнику загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області та його заступнику через закупівлю неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що у 2022 році посадовці організували закупівлю 1 тис. 730 комплектів хімічного захисту (костюм, рукавиці, чоботи та валіза). Для перемоги конкретного постачальника створили видимість конкуренції з трьома ціновими пропозиціями. Дві компанії виявилися фіктивними та не здійснювали відповідної діяльності.

«Після укладення договору з бюджету сплатили понад 14 млн грн. Експертизи підтвердила, що отримані комплекти не відповідають технічним вимогам: мають ненадійні шви, а частина – без захисного скла. Посадовці знали про порушення, однак не ініціювали повернення продукції постачальнику», – наголошує ДБР.

Йдеться про те саме підприємство, яке раніше поставило неякісні захисні комплекти для рятувальників Вінниччини. За тим фактом підприємниці вже повідомлено про підозру: начальника загону та його заступника підозрюють у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

