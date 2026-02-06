Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано директора комунального підприємства

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано директора комунального підприємства
Посадовець підозрюється в отриманні хабаря, слідчі дії тривають
фото: Руслан Кравченко

За підписання договору та відсутність штучних перешкод під час подальших розрахунків посадовець зажадав 1 198 000 грн

У столиці викрили масштабну корупційну схему в освітній сфері. Директор КНП «Освітня агенція міста Києва» вимагав понад 1,1 млн грн від представників приватної компанії за підписання контрактів на постачання навчального обладнання.  Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Схема «відкату» після чесної перемоги

За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги. 

Як зазначив генеральний прокурор, після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював зустріч із бізнесменами. Замість обговорення технічних деталей, чиновник озвучив «ціну» за можливість реалізувати чесно виграний тендер: 10–15% від суми контракту. 

За підписання договору та відсутність штучних перешкод під час подальших розрахунків посадовець зажадав 1 198 000 грн.

«Корупція сьогодні часто виглядає не як «конверт на старті», а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми», – наголосив Руслан Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що чиновник не має права торгувати підписом, а держава зобов’язана захистити вибір бізнесу працювати чесно.

Затримання та слідство

Факти вимагання були задокументовані під час негласних слідчих дій. Директора комунального підприємства затримали «на гарячому» – безпосередньо під час отримання всієї суми хабаря.

Момент затримання директора комунального підприємства під час отримання хабаря
Момент затримання директора комунального підприємства під час отримання хабаря
фото: Руслан Кравченко

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.

Читайте також:

Теги: прокурор слідство чиновник держава тендер корупція Руслан Кравченко Київ хабар підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежавиникла внаслідок атаки на Київ
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
12 сiчня, 02:08
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу
24 сiчня, 15:01
Раніше повідомлялося, що до столиці 3 лютого прибуде генеральний секретар НАТО
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина
2 лютого, 22:02
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
15 сiчня, 20:07
Таксі працюватиме у Києві цілодобово
У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години
16 сiчня, 20:53
Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
17 сiчня, 20:36
Андрій Єрмак намагається скасувати арешт майна, який санкціонували НАБУ та САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
25 сiчня, 17:15
Обладнання було надано громадянином Анголи Бенту Адріану Мендешем
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
29 сiчня, 16:22
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35

Новини

Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано директора комунального підприємства
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано директора комунального підприємства
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
На Бучанщині через несправне пічне опалення загинула пенсіонерка
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
Новий світлофор на вулиці Максимовича: як працює та що змінилося для водіїв
Новий світлофор на вулиці Максимовича: як працює та що змінилося для водіїв

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua