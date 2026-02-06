Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано директора комунального підприємства

За підписання договору та відсутність штучних перешкод під час подальших розрахунків посадовець зажадав 1 198 000 грн

У столиці викрили масштабну корупційну схему в освітній сфері. Директор КНП «Освітня агенція міста Києва» вимагав понад 1,1 млн грн від представників приватної компанії за підписання контрактів на постачання навчального обладнання. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Схема «відкату» після чесної перемоги

За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги.

Як зазначив генеральний прокурор, після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював зустріч із бізнесменами. Замість обговорення технічних деталей, чиновник озвучив «ціну» за можливість реалізувати чесно виграний тендер: 10–15% від суми контракту.

За підписання договору та відсутність штучних перешкод під час подальших розрахунків посадовець зажадав 1 198 000 грн.

«Корупція сьогодні часто виглядає не як «конверт на старті», а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми», – наголосив Руслан Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що чиновник не має права торгувати підписом, а держава зобов’язана захистити вибір бізнесу працювати чесно.

Затримання та слідство

Факти вимагання були задокументовані під час негласних слідчих дій. Директора комунального підприємства затримали «на гарячому» – безпосередньо під час отримання всієї суми хабаря.

Момент затримання директора комунального підприємства під час отримання хабаря фото: Руслан Кравченко

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.