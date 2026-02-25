Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США

Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну

Глава Білого дому доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу очолити боротьбу з корупцією

Президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. За словами американського лідера, її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера перед Конгресом.

«Я офіційно оголошую війну із шахрайством, яку очолить наш великий віцепрезидент Джей Ді Венс. Він досягне свого. Досить цього шахрайства», – зазначив президент США.

За словами президента США, у разі виявлення достатніх обсягів зловживань федеральний бюджет можна буде збалансувати швидко. «Якщо ми зможемо знайти достатньо такого шахрайства, ми фактично матимемо збалансований бюджет за одну ніч. Це станеться дуже швидко», – заявив він.

Президент традиційно розкритикував окремі штати, керовані демократами, заявивши про поширеність там шахрайства та корупції. Він сказав, що «члени сомалійської громади розграбували» кошти платників податків у Міннесоті.

«Сомалійські пірати, які розграбували Міннесоту, нагадують нам, що у великих частинах світу хабарництво, корупція та беззаконня є нормою, а не винятком», – сказав він, наголосивши, що імпорт цих культур через «необмежену імміграцію та відкриті кордони приносить ці проблеми прямо сюди, до США».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп лише побіжно згадав про війну Росії проти України у зверненні до Конгресу, заявивши, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

До слова, під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.