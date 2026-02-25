Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну
скриншот з відео Білого дому

Глава Білого дому доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу очолити боротьбу з корупцією

Президент США Дональд Трамп оголосив про боротьбу з шахрайством у Сполучених Штатах. За словами американського лідера, її очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера перед Конгресом.

«Я офіційно оголошую війну із шахрайством, яку очолить наш великий віцепрезидент Джей Ді Венс. Він досягне свого. Досить цього шахрайства», – зазначив президент США.

За словами президента США, у разі виявлення достатніх обсягів зловживань федеральний бюджет можна буде збалансувати швидко. «Якщо ми зможемо знайти достатньо такого шахрайства, ми фактично матимемо збалансований бюджет за одну ніч. Це станеться дуже швидко», – заявив він.

Президент традиційно розкритикував окремі штати, керовані демократами, заявивши про поширеність там шахрайства та корупції. Він сказав, що «члени сомалійської громади розграбували» кошти платників податків у Міннесоті.

«Сомалійські пірати, які розграбували Міннесоту, нагадують нам, що у великих частинах світу хабарництво, корупція та беззаконня є нормою, а не винятком», – сказав він, наголосивши, що імпорт цих культур через «необмежену імміграцію та відкриті кордони приносить ці проблеми прямо сюди, до США».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп лише побіжно згадав про війну Росії проти України у зверненні до Конгресу, заявивши, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

До слова, під час звернення до Конгресу президент США Дональд Трамп згадав про жорстоке вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Він звернувся до її матері, яка була в залі засідань та пообіцяв, що справедливість буде забезпечена у цій справі.

Читайте також:

Теги: шахрайство США Дональд Трамп корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Поразка України або поступки Путіну будуть сприйняті американським істеблішментом як особистий провал Трампа
Чому Трамп має відмовитися від підтримки Путіна
27 сiчня, 10:20
По всій країні, за даними влади, загинули щонайменше 70 людей, смерть яких пов’язують із небезпечними холодами
Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму
29 сiчня, 03:15
Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
30 сiчня, 01:52
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
10 лютого, 07:59
Американські конгресмени під час слухань 11 лютого розкритикували генеральну прокурорку Пем Бонді
Генпрокурорка США дала свідчення у справі Епштейна: головні заяви
12 лютого, 09:13
У США іспити для далекобійників стануть виключно англомовними
У США іспити для далекобійників стануть виключно англомовними
21 лютого, 07:28
Представники Трампа таємно зустрічалися з сепаратистами Альберти з питання незалежності
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
30 сiчня, 08:22
Венс обговорить у Єревані та Баку реалізацію транзитного коридору TRIPP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
9 лютого, 14:39

Політика

Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
Президент США дуже коротко згадав про війну в Україні
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
Американський репортер порівняв звернення Трампа до Конгресу з промовами Путіна
Американський репортер порівняв звернення Трампа до Конгресу з промовами Путіна
Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою
Звернення Трампа. Конгресмени прийшли з протестною символікою

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua