В Іспанії виявили саморобний підводний човен наркоторговців
Човен виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол
Поліція Іспанії вилучила саморобний підводний човен, здатний перевозити до двох тонн наркотиків.
Про це повідомляє пресслужба іспанської поліції.
Дев’ятиметрове судно було виявлено на промисловому складі в південному місті Малага.
Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків, але ще не використовувався.
Його виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол.
Поліція повідомляє, що 52 людини були затримані під час рейдів по Іспанії, а також вилучені великі партії кокаїну і гашишу. Також ліквідована лабораторія з виготовлення наркотиків.
Нагадаємо, на Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном.
До слова, на Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль зі зброєю та наркотиками.
Як повідомлялося, до Одеського СІЗО намагалися пронести наркотики у моркві.