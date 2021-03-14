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    В Іспанії виявили саморобний підводний човен наркоторговців

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    Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків - В Іспанії виявили саморобний підводний човен наркоторговців
    Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків

    Човен виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол

    Поліція Іспанії вилучила саморобний підводний човен, здатний перевозити до двох тонн наркотиків.

    Про це повідомляє пресслужба іспанської поліції.

    Дев’ятиметрове судно було виявлено на промисловому складі в південному місті Малага.

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    Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків, але ще не використовувався.

    Його виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол.

    Поліція повідомляє, що 52 людини були затримані під час рейдів по Іспанії, а також вилучені великі партії кокаїну і гашишу. Також ліквідована лабораторія з виготовлення наркотиків.

    Нагадаємо, на Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном.

    До слова, на Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль зі зброєю та наркотиками.

    Як повідомлялося, до Одеського СІЗО намагалися пронести наркотики у моркві.

    Теги: Іспанія наркотики корабель поліція
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