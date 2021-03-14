В Іспанії виявили саморобний підводний човен наркоторговців

Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків

Човен виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол

Поліція Іспанії вилучила саморобний підводний човен, здатний перевозити до двох тонн наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба іспанської поліції.

Дев’ятиметрове судно було виявлено на промисловому складі в південному місті Малага.

Поліція вважає, що підводний човен зі скловолокна і фанери готувався до контрабанди наркотиків, але ще не використовувався.

Його виявили під час масштабної спецоперації, в якій брали участь п’ять інших країн і Європол.

Поліція повідомляє, що 52 людини були затримані під час рейдів по Іспанії, а також вилучені великі партії кокаїну і гашишу. Також ліквідована лабораторія з виготовлення наркотиків.

Нагадаємо, на Одещині водій в автівці перевозив 100 згортків з метадоном.

До слова, на Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль зі зброєю та наркотиками.

Як повідомлялося, до Одеського СІЗО намагалися пронести наркотики у моркві.