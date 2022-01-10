Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпост у Станиці Луганській

В ОБСЄ запевняють, що попереджали про свій візит бойовиків

У Луганській області 9 січня російські найманці не пропустили спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі в окуповані ними райони. Про це свідчить звіт ОБСЄ.

Інцидент стався о 09:53 на блокпості на південь від мосту біля Станиці Луганської. Один з бойовиків не пропустив одного з двох спостерігачів, пославшись на «відсутність попереднього повідомлення про перетин другого члена місії».

У підсумку жоден із цих спостерігачів на окуповану територію не пройшов. Вони повернулися на базу.

В ОБСЄ запевняють, що про свій візит спеціальна моніторингова місія попередньо повідомила і зробила це «як тимчасовий захід з міркувань ввічливості» у зв'язку з пандемією.

«Місія знову констатує, що подібні недопуски не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є важливим для її ефективної роботи», – вказано у звіті.

Як відомо, з 1 січня 2022 року Польща офіційно взяла на себе головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), яке перейшло до неї від Швеції.

Варшава на новій посаді має намір діяти комплексно та активно, залучаючи до роботи всі інститути ОБСЄ, місії та всі держави-учасниці.

Як відомо, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО. Також повідомлялося, що представники Росії та ОБСЄ обговорять ситуацію біля кордонів України. Вони зустрінуться 13 січня.