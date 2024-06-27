НАБУ затримало екскуратора «Великого будівництва» – ЗМІ

Після роботи на Банковій Кирило Тимошенко взяв річну перерву, після якої виринува радником міністра оборони

Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка. Про це повідомляють низка українських ЗМІ, зокрема Telegraf та УП.

Як зазначають видання, за попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі «зливами» в НАБУ. Затримання відбулося просто на вулиці, біля ресторану «Ішак» на Кловському узвозі.

Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього заступника голови Офісу президента Тимошенка фото: Telegraf

фото: УП

фото: УП

За даними журналістів, Кирило Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ фото: УП

З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента України. У команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок медіа, а згодом курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року.

Восени 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Правоохоронці зацікавилися фірмою «Будінвест Інжиніринг», яка прописана у рідному для Тимошенка місті Дніпро. За даними слідства, протягом пів року великої війни компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала 1,3 млрд грн на ремонт доріг Дніпропетровщини. Згодом ці кошти було виведено на пов`язані підприємства з ознаками фіктивності.

Також «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який постановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунка – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєструвало резонансне кримінальне провадження проти своїх співробітників. Фабула справи стосується розголошення даних досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукових справах НАБУ протягом 2021-2023 років.

«Зливалися» документи, пов’язані з розслідування фактів корупції під час реалізації президентської програми «Велике будівництво». Головним вигодонабувачем цих витоків, як з’ясували ЗМІ, виявися куратор «Великого будівництва» і колишній позаштатний радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Як повідомлялося, директор Національного Антикорупційного Бюро України Семен Кривонос відповів на заклики голови правління Центру протидії корупції Віталій Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про «злив даних» агентства його працівниками. Він наголосив, що за фактом витоку інформації розпочато саме досудове розслідування. А за результатами службових розслідувань винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.