Ремонт укриттів у школах. Хто у столиці «наварює» на будматеріалах: досліження

Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив закупівлі, які цьогоріч оголошували у Києві для будівництва, ремонтів та облаштування укриттів у школах та дитячих садках

У столиці приблизно 30 шкіл не мають власних укриттів, однак ті освітні заклади, у яких уже є свої захисні споруди, проводять ремонти приміщень та збільшують площі. Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив київські закупівлі, де у назві згадані укриття чи захисні споруди, та виявив приклади значного завищення цін. Детально про це – за посиланням на матеріал, опублікований на «Главкомі».

На Prozorro з 1 січня до 26 серпня 2024 року нараховано 678 закупівель, які стосуються ремонту укриттів, будівництва нових та їх облаштування на суму 4,3 млрд грн. З них 537 закупівель вже завершені, сума укладених контрактів – 2,1 млрд грн. Ще 77 закупівель активні, їхня приблизна вартість становить 1,3 млрд грн.

Загалом у Києві мають відремонтувати, побудувати чи облаштувати приблизно 449 укриттів. Практично в усіх районах столиці ремонти й будівництва укриттів замовляли районні управління освіти, рідше – самі навчальні заклади.

Майже 40% закупівель за кількістю замовники провели поза системою – підписали договір напряму (переважно це допорогові закупівлі на дрібний ремонт). У 46% випадків замовники обирали відкриті торги з особливостями, майже у 14% – проводили спрощені закупівлі, а ще у 0,3% – обирали переговорну процедуру.

Ціни на будівельні матеріали: аналіз за районами

Окрім загальної статистики, журналісти звернули увагу на ціни на будівельні матеріали в закупівлях для укриттів. Результати показали: ціни на матеріали коливаються залежно від району, подекуди вдвічі. Наприклад:

Гарячекатана арматурна сталь: від 36604,80 грн/т у Святошинському районі до 48624,84 грн/т у Шевченківському районі;

Керамічна цегла: ціна у Деснянському районі досягає 12527,16 грн за 1000 шт., тоді як у Дарницькому районі – лише 7798,80 грн;

Природний пісок: ціна коливається від 297,48 грн/м³ у Дніпровському районі до 649,92 грн/м³ в Оболонському районі;

Щебінь з природного каменю: вартість коливається від 624 грн/м³ у Дніпровському районі до 1237,80 грн/м³ у Дарницькому районі;

Суміші бетонні важкого класу В25: ціна від 3102,60 грн/м³ у Шевченківському районі до 6341,04 грн/м³ у Дніпровському районі;

Суміші бетонні важкого класу В30: найнижча ціна зафіксована в Шевченківському районі – 2785,44 грн/м³, а найвища у Дніпровському районі – 4339,08 грн/м³.

У цьому та наступному розділі всі ціни на будівельні матеріали вказані без врахування доставки, однак з ПДВ.

Приклади значного завищення цін у закупівлях

Школа №44

Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві підписало договір з ТОВ «БМБуд» на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території спеціалізованої школи №44. Сума контракту сягнула 121,7 млн грн.

У кошторис вписали бетонну суміш у півтора раза дорожче ринкової вартості, переплата на ній може сягати 7,3 млн грн.

ТОВ зареєстроване у селі Настасів, Тернопільська область. Її власниками є колишній працівник районної філії «Тернопільського облавтодору» Валерій Носик та ТОВ «Сарсама Сервіс», власницею якого є Надія Бабійчук, дружина колишнього керуючого справами виконкому Тернопільської обласної ради Івана Бабійчука. З 2018 року фірма отримала підрядів на 3,6 млрд грн.

Журналісти надіслали замовнику лист із розрахунками щодо переплати та проханням знизити ціни на будматеріали, які були завищені, однак відповіді ще не надійшло.

За даними видання «Наші гроші», під час повномасштабного вторгнення ТОВ «БМБуд» ввійшло у топ-30 підрядників президентського проєкту «Велике будівництво». Протягом 2022-2023 років компанія отримала 281,4 млн грн на ремонт доріг. Торік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «БМБуд» склав 198 млн грн, у 2022 році – 124,1 млн грн.

Ліцей «Універсум»

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації уклало угоду з ТОВ «Побудова» на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для ліцею «Універсум» Шевченківського району. Вартість угоди склала 61,4 млн грн. Дешевшу на 4,8 млн грн пропозицію від ТОВ «Київська домобудівна компанія» замовник відхилив.

Столичною ТОВ «Побудова» керує Андрій Істомін, а володіє компанією Олена Білоконь з Краматорського району Донецької області.

Аналіз показав, що ціни на основні будівельні матеріали, зазначені в кошторисі, значно відрізняються від ринкових.

Загальна ймовірна переплата на зазначених позиціях складає понад 3,2 млн грн. За зверненням Dozorro TI Ukraine поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого привласнення чи розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах.

Детальніше про дослідження тендерів на зведення укриттів у столичних садочках та школах читайте за посиланням на матеріал, опублікований на «Главкомі».