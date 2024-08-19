Як Байден може підтримати наступ України: конгресмен назвав три кроки

Байден може підтримати український наступ до того, як покине президентський пост

Україна розпочала блискавичний наступ на території Курської області Росії, який налякав Кремль. Для того, щоб отримати максимальну користь, українцям потрібна допомога президента США Джо Байдена. Він може зробити три речі. Про це у статті для The Wall Street Journal пише член Палати представників США від Демократичної партії Джейк Окінклосс.

За його словами, Байден може разом із Володимиром Зеленським чітко визначити поняття «перемоги»; дозволити застосовувати американську далекобійну зброю по цілях у РФ і розширити санкції, які знизять російські доходи від продажу нафти; а також зміцнити українську економіку, забезпечивши її довгострокове фінансування за рахунок заморожених російських активів.

На думку конгресмена, Байдену і Зеленському необхідно сформулювати перемогу в зрозумілих і беззаперечних формулюваннях: безпечний східний кордон, свобода судноплавства в Чорному морі і неминучий вступ України в Європейський Союз.

Також політик вважає, що для перемоги України Байден повинен надати дозвіл на використання винищувачів і балістичних ракет американського виробництва для виведення з ладу російських нафтопереробних об'єктів. Демократ зауважив, що це підірве найважливіше джерело доходів Путіна без підвищення світових цін.

«На початку цього року Україна знищила близько 14% російських нафтопереробних потужностей за допомогою безпілотників. Уявіть, що вона може зробити з F-16 і ракетами. Байден повинен дозволити нам це з'ясувати, а також дати «зелене світло» українським ударам по об'єктах запуску, матеріально-технічного забезпечення і дислокації військ в Росії», – наголосив Джейк Окінклосс.

Він також додав, що посилення санкції посилить тиск на російську економіку. Окінклосс також підтримує пропозицію про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який обслуговуватиметься відсотками від $300 млрд заморожених російських активів.

«Це нічний кошмар пана Путіна: Україна, сильніша з кожним днем, завдає сильного удару по російській економіці і бореться за досягнення чітких військових цілей. Це те, з чого складається перемога, і Байден може забезпечити її до того, як покине свій пост», – зазначив конгресмен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що наступ ЗСУ в Курській області «створює справжню дилему» для російського диктатора Володимира Путіна.

«Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо в прямому контакті, у постійному контакті з українцями. Це все, що я поки що можу сказати, поки операція триває», – сказав президент США.