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Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО Iris-T

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО Iris-T
Канцлер Німеччини зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників
фото з відкритих джерел

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України

Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України.

Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

«Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми заздалегідь спланували та своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна і в майбутньому могла повністю покластися на нас», – додав Шольц.

Як розповів Bloobmerg неназваний чиновник в уряді Німеччини, до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи Iris-T - 12 систем середньої дальності та 12 систем малої дальності.

Нагадаємо, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів.  Як зазначили в уряді Норвегії, Україна отримає більше дронів для війни з росіянами, а також більше засобів ППО для захисту населення України та важливих об'єктів інфраструктури від російських атак.

Також відомо, що уряд Румунії у понеділок, 2 вересня, схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot, і направив його на розгляд парламенту. Про це повідомляє Reuters.

До слова, протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. За словами глави держави, сьогодні він обговорив роботу з партнерами над ППО та новими системами для України. «Ми готуємо посилення», – каже президент.

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Теги: Німеччина фінансування Україна Олаф Шольц системи ППО війна

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