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У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото)
Багатодітна родина жила просто неба
фото: Facebook/Олеся М'ялковська

Мати не змогла пояснити, чому діти проживають в таких обставинах

Поліцейські спільно зі Службою у справах дітей виявили в посадці на околиці Тернополя п’ятьох малолітніх дітей. Вони разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах. Про це повідомила начальниця відділу звʼязків із громадськістю патрульної поліції Тернопільщини Олеся М’ялковська.

Правоохоронців викликали тернополяни, які проживають поруч з невеличкою лісопосадкою. Багатодітна сім’я спала на вживаних матрацах.

У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото) фото 1
фото: Facebook/Олеся М'ялковська
У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото) фото 2
фото: Facebook/Олеся М'ялковська

«Приїхавши на місце та з труднощами надибавши халабуди, які були збиті цвяхами з палок і обтягнуті аграрною плівкою, побачене ще більше шокувало... Ранок, а сім'я з 5 дітьми віком від 4 до 9 років, спали просто на землі, постеливши засмальцований матрац поверх такого ж брудного коврика. А апогеєм цього всього було ходіння босими ногами, без будь-якого взуття чи шкарпеток», – зазначила поліцейська.

Як зазначила М’ялковська, мати не змогла пояснити, чому вони проживають в таких обставинах. Однак надала документи, які посвідчують, що саме вона є матір’ю цих неповнолітніх.

У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото) фото 3
фото: Facebook/Олеся М'ялковська
У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото) фото 4
фото: Facebook/Олеся М'ялковська

Наразі дітей вилучили, а правоохоронці встановлюють, звідки сім’я приїхала в місто і як опинилася на вулиці.

Як повідомлялося, у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

До слова, у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.

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Теги: поліція Тернопіль діти сім'я ліс

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У Тернополі правоохоронці виявили халабуду, де жила сім’я з п’ятьма дітьми (фото)
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