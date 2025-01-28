На Одещині поліцейські викрили працівника ТЦК, який продавав фіктивні повістки

Представник ТЦК обіцяв за $1 тис. видавати нову фіктивну повістку, яка дозволяла б вільно пересуватися Україною

Фіктивна повістка протягом шести днів мала вберегти ухилянтів від справжньої

На Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі задокументували, як військовий вимагав у чоловіка призовного віку $1 тис. за повістку з шестиденним терміном дії. Документ дозволяв вільно пересуватися Україною, а після його завершення зловмисник обіцяв за таку ж плату видавати нові повістки. Згодом він підвищив суму на 2 тис. грн.

Слідчі задокументували, як військовий вимагав у чоловіка призовного віку $1 тис. за повістку з шестиденним терміном дії фото: od.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Одеській області

Під час затримання військовослужбовця поліцейські вилучили частину отриманих грошей, мобільний телефон, видану повістку та інші докази.

На основі зібраних матеріалів фігуранта підозрюють у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – отриманні неправомірної вигоди службовою особою з використанням службового становища. Закон передбачає за це до 10 років позбавлення волі, трирічну заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю, а також конфіскацію майна.

Поліцейські вилучили частину отриманих грошей фото: od.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Одеській області

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 грн. Триває слідство.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира військової частини. Він привласнив прилади нічного бачення майже на 4 млн грн.

Раніше Служба безпеки України викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

До слова, оголошено про підозру 13 військовим-посадовцям за незаконне нарахування понад 13 млн гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних – командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП.