НАБУ перевіряє ймовірні факти зловживань у діях міністра оборони Умєрова

НАБУ розпочало провадження щодо можливого зловживання владою міністром Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою

«Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини: є там склад злочину чи немає, є винні особи чи немає»

Національне антикорупційне бюро у рамках кримінальної справи, яка була розпочата за заявою, перевіряє наявність зловживань у діях міністра оборони Рустема Умєрова. Про це зазначив під час пресконференції у понеділок директор НАБУ Семен Кривонос, відповідаючи на запитання журналістів.

«Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини: є там склад злочину чи немає, є винні особи чи немає. Я не сказав би, що щодо когось розпочате кримінальне провадження. Воно розпочате за заявою щодо можливих фактів зловживань», – сказав він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це йдеться у відповіді НАБУ на офіційний запит Радіо Свобода.

Провадження відкрито за заявою Центру протидії корупції, повідомили у відомстві. При цьому у НАБУ нагадують про презумпцію невинуватості Умєрова.

Як відомо, Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».

Окрім того, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна закликала звільнити міністра оборони Рустема Умєрова. Напередодні Рустем Умєров звільнив керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову попри рішення Наглядової ради

Також Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі