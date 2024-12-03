Героїчна операція на Харківщині: Сили оборони України звільнили Новомлинськ

Російська армія намагалася у районі села Новомлинськ Куп'янського району захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл

Українські війська вибили російських окупантів із плацдарму на правому березі річки Оскіл поблизу села Новомлинськ Харківської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російська армія намагалася у районі села Новомлинськ Куп'янського району захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, загарбники навіть переправилися через водну перешкоду, однак зазнали поразки.

«Українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму», – зазначили у Генштабі.

Там додали, що зокрема, захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зачистили місцевість в околицях Новомлинська від ворожих сил. У результаті успішної операції противника вдалося знищити.

«Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори», – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.