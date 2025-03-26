Переправляли наркотики з Польщі. ДБР викрило схему на сотні тисяч доларів

Наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців

Працівники Державного бюро розслідувань викрили у Львівській області трьох учасників організованої злочинної групи. Вони завозили великі партії кокаїну з Польщі до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередніми даними, наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців. З січня по березень 2025 року група встигла завезти понад 1 кг кокаїну вартістю $65 тис.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів фото: dbr.gov.ua/ДБР

Крім того, зловмисники домовились найближчим часом переправити в Україну ще три кілограми наркотику, загальною вартістю $260 тис. Оперативники ДБР затримали наркоторговців час передачі частини партії.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучили кокаїн, мобільні телефони, банківські картки, автомобіль, а також близько 400 блістерів таблеток із вмістом інших наркотичних речовин.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропи у лампочки та збував поштою. Як повідомляється, поліцейські з'ясували, що 35-річний місцевий мешканець налагодив збут психотропних речовин. Замовлення він приймав через месенджери, а товар відправляв, користуючись послугами поштового зв'язку.

До слова, киянин, який перебував на програмі замісної терапії, вирішив збільшити свою «дозу». Для цього він обманом отримував рецепти на метадон у різних медичних закладах. Тепер за свої дії він може опинитися за ґратами.