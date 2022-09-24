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Голова Харківської ОВА: Люди, які втікали до Росії, – це, перш за все, колаборанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА: Люди, які втікали до Росії, – це, перш за все, колаборанти
СБУ відпрацьовуватиме кожного, хто може бути причетним до колабораційної діяльності
фото з відкритих джерел

«Роботи для СБУ буде не на один рік»

Мешканці Харківщини, які тікали до Росії через неконтрольовану ділянку кордону, перевірятимуться Службою безпеки України. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За нашою інформацією, люди, які втікали до Росії, – це, перш за все, колаборанти. Деяких пропускали, деяких не випустили і вони зараз переховуються по лісах. Там працює наша Служба безпеки, наші військові, аби виявити тих людей. У нас є і відповідні кримінальні впровадження, і відповідна інформація – далі будемо діяти за законом», – сказав він.

Щоб визначити, хто з тих людей колаборанати, а хто просто ті, хто тікає від війни, всі будуть перевірятися. «СБУ має відпрацювати кожного, хто може бути причетним до колабораційної діяльності», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що правоохоронці виявляють тих, кого можуть. «Коли території тільки були звільнені, ми перевіряли тих людей, які з’являлися в публічному полі і були явними колаборантами. Далі вже робота буде сталою, роботи для СБУ буде не на один рік», – вважає Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру «начальнику» окупаційної міліції Балаклії. За матеріалами слідства, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої  «народної міліції Балаклії».

Крім того, Служба безпеки України затримала ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, у тому числі й втікачку-заступницю мера Вовчанська.

Читайте також: Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік

Теги: росія окупанти війна Олег Синєгубов Харківщина державна зрада СБУ

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