ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий

Аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

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Як зазначається, аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому.

«Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню», – йдеться у повідомленні.

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Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідуванням займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.