Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
Аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому
фото: пресслужба поліції

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

Як зазначається, аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому.

«Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню», – йдеться у повідомленні.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідуванням займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.

Теги: ДТП військові аварія Хмельницкий

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будуть перейменовані населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів
Російські символи мають щезнути з України
22 квiтня, 10:30
Маковецький знає, що відбувається в Україні, однак продовжує розважати свою творчістю російську публіку
Колишній киянин Маковецький зіграв російського військового у пропагандистському серіалі
24 квiтня, 19:55
Усе своє свідоме життя Владислав захищав незалежність держави
Хвилина мовчання: згадаймо пілота Владислава Горбаня
13 квiтня, 09:00
Окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині
9 квiтня, 20:14
26 квітня 2023 року відзначаються 37-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
26 квiтня, 07:19
Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»
На скільки поховань буде розраховане Національне військове кладовище: роз'яснення Мінветеранів
19 квiтня, 17:23
Експерт вважає, що контрнаступ зможе бути успішним, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві
Контрнаступ: американський експерт спрогнозував, що стане вирішальним для ЗСУ
19 квiтня, 14:19
Патрульні склали адмінпротокол щодо військового Артура Ананьєва за статею «Дрібне хуліганство». Однак цей документ не направлятимуть до суду
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
22 квiтня, 11:00
Металева конструкція звалилася з вантажівки в Дніпро
Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)
Сьогодні, 12:57

Події в Україні

В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
Ракетна атака на Павлоград: рятувальники повідомили деталі
Ракетна атака на Павлоград: рятувальники повідомили деталі
Росіяни атакували освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина
Росіяни атакували освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина
Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу
Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу
Повітряні сили показали уламки збитої ракети (фото)
Повітряні сили показали уламки збитої ракети (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8227
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
7824
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
6052
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5640
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
5475
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
5195
Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Сьогодні, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Сьогодні, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту