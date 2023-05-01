ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий
Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.
Як зазначається, аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому.
«Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню», – йдеться у повідомленні.
Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розслідуванням займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області.
Коментарі — 0