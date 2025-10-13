Головна Країна Суспільство
Прикордонники назвали пункти пропуску, де вже працює нова біометрична система ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Ускладнень на пунктах пропуску, де запроваджена нова система, не було зафіксовано
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

EES – це нова автоматизована система, які замінить традиційні штампи в паспортах електронним обліком

З 12 жовтня Європейський Союз розпочав поетапне впровадження нової системи прикордонного контролю. В Україні збір біометричних даних уже здійснюють на трьох пунктах пропуску – Шегині, Солотвино та Лужанка. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Главком».

«Це не означає, що одразу 12 жовтня всі пункти пропуску доєднуються до цієї системи. Це відбуватиметься поступово. Якщо говорили про автомобільні пункти пропуску на напрямку кордону з Україною та країнами Європи, то лише 3 пункти пропуску доєдналися що цієї системи. Зокрема це Шегині, Солотвино, Лужанка», – сказав Демченко.

EES (Entry/Exit System) – це нова автоматизована система, які замінить традиційні штампи в паспортах електронним обліком. Нові правила запроваджують 29 країн Шенгенської зони. EES діятиме для громадян країн, що не входять до ЄС (включно з Україною), які в'їжджають до Шенгенської зони на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів. Винятком є особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз проходитимуть через окремі смуги контролю.

За словами речника, на пунктах пропуску, де система вже працює, жодних ускладнень чи збоїв не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 жовтня в Європейському Союзі набувають чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників. 



