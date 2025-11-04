Виїзд українських чоловіків до Швейцарії: зафіксовано рекорд

Звернення українців 18-22 років за тимчасовим захистом у Швейцарії становлять 30% усіх звернень

До Швейцарії почало прибувати все більше українців після прийнятого Україною закону про виїзд чоловіків 18-22 років. Тому й різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту саме від осіб цього віку. Про це пише «Главком» із посиланням на швейцарське видання Swissinfo.

Швейцарські ЗМІ повідомляють, що близько 1 тис. українських чоловіків віком 18-22 років подали заяви на отримання тимчасового захисту. Це також підтверджують у Державному секретаріаті з міграції Швейцарії (SEM). У відомстві зазначають, що саме після набуття чинності закону України про виїзд чоловіків певної вікової категорії, збільшилася кількість клопотань про надання притулку у багатьох країнах ЄС, а також у Швейцарії.

Найбільший приріст заяв зафіксували після серпня. Тоді з трьох заяв їхня кількість зросла до 33 та 77 звернень, а вже у середині жовтня сягнула 185. Про це повідомили місцеві держпосадовці. У SEM також додають, що заяви щодо надання захисту S у Швейцарії становлять 30% усіх звернень.

Проте наразі SEM спостерігають стабільність через зменшення кількості звернень щодо притулків та заяв щодо отримання захисту S. Це у відомстві пояснюють тим, що потреба українських чоловіків 18-22 років у тимчасовому захисті зменшилася. У SEM також заявили, що пояснити причину надмірної кількості заяв вони не можуть, але припускають, що ці чоловіки в Україні не підлягають призову до армії, адже мобілізаційний вік становить 25 років.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Польща заявила, що українці віком 18-22 роки масово їдуть за кордон. Загалом з початку 2025 року наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули майже 45 300 українських чоловіків віком 18-22 років. У період з вересня по жовтень кількість чоловіків, що виїхали з України зросла до 98 500, що відповідає статистиці виїзду 1600 чоловіків на день.

Водночас у Берліні заявили закриття найбільшого притулку для біженців. Туди постійно зверталися українці по допомогу щодо послуг реєстрації чи тимчасового проживання. Але цього літа українцям довелося шукати інше місце для проживання, аби звільнити центр до кінця цього року. Притулок планують зруйнувати, щоби почати на його місці будівництво нового міського району.