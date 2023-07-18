СБУ оголосила нову підозру пропагандисту Красовському

Ексдиректор Russia Today Антон Красовський закликав топити українських дітей

Служба безпеки України повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав вбивати українських дітей. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Задокументовані нові його злочини. Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми Кузнєцов-Красовський публічно закликав топити та спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube і Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.



На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру в публічних закликах до геноциду. Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що пропагандист Антон Красовський закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, заявив Лук'яненко, вони б жили, як у Франції.

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«От прямо топити таких треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача», – заявив Красовський.

У червні 2022 року СБУ оголосила першу підозру в публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади пропагандисту Антону Красовському. У лютому цього року Красовського було засуджено до 5 років ув’язнення заочно (із конфіскацією майна).