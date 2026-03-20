Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: викрито 18-річного агента РФ

Наталія Порощук
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби окупантів здійснити серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження затримано агента РФ, який готував вибухи у центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста. У подальшому російські спецслужбісти планували дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри окупантів і затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі під час виготовлення СВП. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний наркозалежний, якого ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку «легких грошей на дозу».

Далі за інструкціями куратора з РФ агент придбав компоненти для саморобних бомб та розпочав їх виготовлення з підручних засобів. Під час обшуків у тимчасовій оселі затриманого вилучено 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки Украни раніше запобігла ще одному теракту, який росіяни планували здійснити у Дніпрі. За результатами дій на випередження затримано агентку РФ, яка готувала вибух на одній із центральних вулиць прифронтового міста.

