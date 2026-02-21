Головна Країна Події в Україні
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Корови могли викрити місце перебування військових
фото з відкритих джерел

Попри перешкоди, військовим вдалося звільнити близько 400 гектарів території

Під час операції зі звільнення Липців на Харківщині українські військові зіштовхнулися з неочікуваною проблемою – місцевою худобою. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю журналістці Новини.Live розповів боєць Головного управління розвідки Міністерства оборони України із позивним Наум.

За словами розвідника, група мала стримувати наступи російських сил мінометним вогнем і не дозволяти окупантам просуватися до позицій оборони.

«Нас найбільше нервували корови. Якась бабуся, и навіть не знаємо, де вона жила. Ми знаємо, що вона жила в цьому районі. Ми пару разів її бачили. І вона тримала чотири чи п’ять корів. І ці корови завжди лізли до нас. І аеророзвідка ворога починає розуміти, що просто так – це все діло не буде. І от це нас дуже напрягало», — зазначив Наум.

Попри це, операція завершилася успішно: вдалося звільнити приблизно 400 гектарів.

Нагадаємо, за словами заступника командира роти батальйону «Хартія» з позивним «Порох», вже другий рік РФ намагається провести операцію із захоплення Липців Харківської області та подальшого наступу на Харків. Водночас попри постійні спроби просування, позитивного результату ворог не має.

«Наразі у нас ситуація складна, але стабільно контрольована нашими силами. Ворог не полишає спроб зайти на наші позиції, проводить ударно-пошукові дії вздовж всієї ділянки нашої відповідальності», – зазначив військовий. 

Нагадаємо, успішні дії української армії на Харківщині позбавили Росію можливості використовувати Куп’янськ як стратегічний актив під час переговорів. Як повідомляє The Washington Post, цей важливий логістичний вузол став місцем інтенсивних боїв, де українські військові методично знищують залишки окупаційних підрозділів. Попри заяви Москви про контроль над містом, реальна ситуація демонструє провал російської стратегії проникнення.

На початку січня повідомлялося, що у Куп’янську триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишалося менш ніж сто росіян.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська продовжують свою «когнітивну військову кампанію», використовуючи невеликі транскордонні атаки в раніше неактивних прифронтових районах на півночі України. Вони хочуть переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується.

