Атака на Харків, вибухи на Одещині: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 20 березня 2026 року

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні, окупанти атакували Харків ударним безпілотником, на Одещині прогриміли вибухи, Нетаньягу заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран, призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 березня:

Вибухи лунали у Чорноморську

Цієї ночі в Одеській області прогриміли вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Мешканці повідомляли про атаку на Чорноморськ.

ЄС обіцяє Україні €90 млрд попри блокування

Президентка Єврокомісії заявила, що фінансова підтримка Україні буде надана у будь-якому разі. Кредит на €90 млрд наразі блокує Угорщина через позицію її керівництва. Водночас у Брюсселі наголошують, що механізми для обходу блокування шукають. ЄС підтверджує політичну готовність підтримувати Київ.

У США схвалили золоту монету з Трампом

Федеральна комісія, до складу якої входять призначені Дональдом Трампом члени, підтримала дизайн пам’ятної монети. Йдеться про 24-каратну золоту монету до 250-річчя США. Остаточне рішення ще має ухвалити Міністерство фінансів. Частина експертів і консультативного комітету виступала проти такого дизайну.

Європейська рада закликала до деескалації на Близькому Сході

Лідери ЄС провели засідання через загострення ситуації в регіоні. У заяві вони засудили удари Ірану та закликали до стриманості. Окремо наголошено на важливості безпеки в Ормузькій протоці та стабільності енергоринку. ЄС також заявив про готовність підтримувати партнерів у регіоні.

Харків атакували дрони

Російські безпілотники вдарили по Шевченківському району міста. Влучання зафіксовано поблизу навчального закладу, у будівлі вибиті вікна. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють екстрені служби, триває обстеження.

США можуть послабити санкції проти іранської нафти

Адміністрація Трампа розглядає можливість часткового зняття обмежень. Йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі, — до 140 млн барелів. Це може допомогти стабілізувати ціни на тлі війни. Паралельно США вже використовують стратегічні запаси.

Нетаньягу заявив про «ослаблення Ірану»

Прем’єр Ізраїлю стверджує, що Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети. За його словами, це результат військової кампанії. Водночас він наголосив, що операція ще не завершена. Ізраїль продовжуватиме дії «стільки, скільки буде потрібно».

