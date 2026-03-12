Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги

На місці працюють поліція та ФБР, у будівлі можливий «активний стрілець»

У місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За даними американських ЗМІ, на місце події стягнули значні сили правоохоронців. У операції беруть участь співробітники поліції штату Мічиган, підрозділи правоохоронців із кількох муніципалітетів, а також агенти Федерального бюро розслідувань.

Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства вже прибули до будівлі синагоги. За його словами, у приміщенні може перебувати «активний стрілець». Інших деталей він наразі не навів.

Американські телеканали також оприлюднили відео з місця події. У районі інциденту вжито заходів безпеки. Релігійним установам і школам, розташованим поблизу, наказали залишатися в укриттях і не залишати приміщення.

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер повідомила, що стежить за розвитком подій. «Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації», – заявила вона.

Водночас губернатор наголосила, що насильство і прояви антисемітизму є неприпустимими. «Антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані», – сказала Вітмер.

