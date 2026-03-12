Головна Світ Соціум
Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Мічигані авто протаранило синагогу, на місце прибуло ФБР
На місці працюють поліція та ФБР, у будівлі можливий «активний стрілець»

У місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За даними американських ЗМІ, на місце події стягнули значні сили правоохоронців. У операції беруть участь співробітники поліції штату Мічиган, підрозділи правоохоронців із кількох муніципалітетів, а також агенти Федерального бюро розслідувань.

Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства вже прибули до будівлі синагоги. За його словами, у приміщенні може перебувати «активний стрілець». Інших деталей він наразі не навів.

Американські телеканали також оприлюднили відео з місця події. У районі інциденту вжито заходів безпеки. Релігійним установам і школам, розташованим поблизу, наказали залишатися в укриттях і не залишати приміщення.

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер повідомила, що стежить за розвитком подій. «Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації», – заявила вона.

Водночас губернатор наголосила, що насильство і прояви антисемітизму є неприпустимими. «Антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані», – сказала Вітмер.

Раніше норвезька поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вибуху біля посольства США в Осло. Слідчі розглядають інцидент як терористичний акт. 

Нагадаємо, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході. 

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.

 

Теги: теракт Іран теракти в США стрілянина

