Працював на ворога? З’явилися нові факти злочинної діяльності Богуслаєва

Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Слідство встановило, що у квітні минулого року підозрюваний отримав замовлення від представників Головного управління розвідки Міноборони щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

Втім очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.

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За даним фактом президенту АТ «Мотор Січ» додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.

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Нещодавно виявилося, що на ворога працював і інженер «Мотор Січі».