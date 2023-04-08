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Зарплата Богуслаєва за сімома замками. Як керівництво «Мотор Січі» збагатилося під час війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Зарплата Богуслаєва за сімома замками. Як керівництво «Мотор Січі» збагатилося під час війни
За три місяці новий гендиректор підприємства заробив близько 2 млн грн
фото з сайту СБУ

Заробітки ексгендиректора підприємства В’ячеслава Богуслаєва засекречено

За 11 місяців 2022 року Рада директорів акціонерного товариства «Мотор Січ» заробила 37,13 млн грн. Сюди ввійшли заробітна плата, винагорода та інші виплати. Про це «Главкому» повідомив начальник управління з комунікацій підприємства Ігор Бєлишев у відповіді на запит.

У запиті зазначено, що у листопаді замість колегіального органу Ради директорів (після націоналізації заводу – «Главком») було призначено генерального директора «Мотор Січі». Починаючи з кінця листопада 2022 року і до лютого 2023 року новий керманич одержав 1,75 млн грн доходів.

Разом з тим підприємство відмовилося надати «Главкому» інформацію про розмір щомісячної заробітної плати, винагороди та інших виплат колишнього президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Причина у тому, що Богуслаєв не надав згоду на поширення його персональних даних. Також начальник управління з комунікацій Бєлишев зауважив, що запитувана інформація щодо доходів Богуслаєва не належить до публічної.

Зарплата Богуслаєва за сімома замками. Як керівництво «Мотор Січі» збагатилося під час війни фото 1
Офіційна відповідь акціонерного товариства «Мотор Січ» щодо доходів топкерівництва за 2022-2023 роки

Нагадаємо, 1 квітня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Вони діятимуть протягом десяти років.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь РФ. 

Також було накладено арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

Нещодавно виявилося, що на ворога працював також інженер «Мотор Січі».

За даними сайту НАЗК, В’ячеслав Богуслаєв – колишній український депутат від проросійської Партії регіонів і головний акціонер компанії ВАТ «Мотор Січ», українського виробника авіадвигунів. Він відповідає за постачання двигунів для російської армії для виробництва та ремонту бойових вертольотів (Мі-8, Мі24, Мі28 і Ка-52), які активно використовувалися під час конфлікту в Україні, особливо на початку війни. Він продовжував забезпечувати російські війська військовою технікою, незважаючи на конфлікт. Таким чином, він відповідає за підтримку та реалізацію дій і політики, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Теги: Мотор Січ гроші зарплата

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