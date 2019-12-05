«Єдинорос» Кучерявий не затриманий, а співпрацює зі слідством – СБУ
Тим не менш, у даний час вирішується питання щодо винесення йому повідомлення про підозру
Члена севастопольської регіональної політичної ради «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого не затримувала Служба безпеки України.
Даною інформацією поділився «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення прес-служби СБУ.
«Він живе у готелі Херсона, юридично його не затримували», - повідомили у прес-центрі СБУ.
У СБУ зазначають, що Кучерявий погодився на співпрацю зі слідством.
«Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру», - додали у прес-центрі.
4 грудня пресслужба СБУ повідомляла, що при спробі перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом був затриманий член партії «Єдина Росія» і прихильник анексії Криму Ігор Кучерявий. За деякими даними, Кучерявий намагався проникнути на материкову Україну для отримання біометричного закордонного паспорта.
Ігор Кучерявий є активним учасником захоплення Криму. У 2014 році він організовував «загони самооборони» Севастополя і навіть отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».
До слова, Роберт Шлегель, колишній депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», втік до Німеччини.