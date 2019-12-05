«Єдинорос» Кучерявий не затриманий, а співпрацює зі слідством – СБУ



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В СБУ стверджують, що Ігор Кучерявий погодився співпрацювати зі слідством

Тим не менш, у даний час вирішується питання щодо винесення йому повідомлення про підозру

Члена севастопольської регіональної політичної ради «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого не затримувала Служба безпеки України.

Даною інформацією поділився «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення прес-служби СБУ.

«Він живе у готелі Херсона, юридично його не затримували», - повідомили у прес-центрі СБУ.

У СБУ зазначають, що Кучерявий погодився на співпрацю зі слідством.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру», - додали у прес-центрі.

4 грудня пресслужба СБУ повідомляла, що при спробі перетину адміністративного кордону з анексованим Кримом був затриманий член партії «Єдина Росія» і прихильник анексії Криму Ігор Кучерявий. За деякими даними, Кучерявий намагався проникнути на материкову Україну для отримання біометричного закордонного паспорта.

Ігор Кучерявий є активним учасником захоплення Криму. У 2014 році він організовував «загони самооборони» Севастополя і навіть отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».

До слова, Роберт Шлегель, колишній депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», втік до Німеччини.