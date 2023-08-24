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Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото)
фото: Telegram

Вітання з’явилося на понад 20 сайтах серед яких – інформаційні видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою

Мешканці росії замість улюблених новин дізналися про кількість убитих росіян. Про це повідомляє телеграм-канал Стратком ЗСУ 

Вітання з’явилося на понад 20 сайтах серед яких – інформаційні видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК (Оборонно-промисловий комплекс), та сайти компаній, що займаються логістикою.

Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото) фото 1
Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото) фото 2

Як писав «Главком», 20 серпня військові кібери розмістили на понад 15 російських сайтах оригінальне привітання до Дня повітряного флоту РФ.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські війська зазнали величезних втрат, моральний стан солдат бажає кращого, а в керівництві - великі непорозуміння. 

До слова, у тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.

Теги: Telegram військові росія

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