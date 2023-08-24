Військові кібери «привітали» росіян з Днем Незалежності України (фото)

Вітання з’явилося на понад 20 сайтах серед яких – інформаційні видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою

Мешканці росії замість улюблених новин дізналися про кількість убитих росіян. Про це повідомляє телеграм-канал Стратком ЗСУ

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Вітання з’явилося на понад 20 сайтах серед яких – інформаційні видання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК (Оборонно-промисловий комплекс), та сайти компаній, що займаються логістикою.

Як писав «Главком», 20 серпня військові кібери розмістили на понад 15 російських сайтах оригінальне привітання до Дня повітряного флоту РФ.

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Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські війська зазнали величезних втрат, моральний стан солдат бажає кращого, а в керівництві - великі непорозуміння.

До слова, у тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.