Рух вулицею Панаса Мирного частково обмежено до кінця жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух вулицею Панаса Мирного частково обмежено до кінця жовтня (схема)
Ремонтні роботи проводитимуться щодня з 8:00 до 20:00
фото: glavcom.ua

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності

Із 26 вересня до 31 жовтня з 8:00 до 20:00 частково обмежуватимуть рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію  «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожні працівники проводитимуть поточний ремонт на ділянці від вул. Сергія Гусовського до вул. Панаса Мирного, 19.

Із 26 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух на вул. Панаса Мирного (+схема)
Із 26 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух на вул. Панаса Мирного (+схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 3 жовтня частково обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Обмеження повʼязані з продовженням поточного ремонту. 

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

