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Князєв за 1000 грн «орендував» квартиру в елітному районі Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Князєв за 1000 грн «орендував» квартиру в елітному районі Києва
На Всеволода Князєва НАЗК склало протокол
фото з відкритих джерел

У 2017 році Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири на Липках у Печерському районі Києва

Колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв орендував елітну квартиру у Києві всього за тисячу гривень. На нього склали протокол про можливу корупцію. Про це повідомляє пресслужба Національного бюро з питань запобігання корупції.

НАЗК встановило, що у 2017 році Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири на Липках у Печерському районі Києва. Площа квартир – 133 кв. м, а оренда щомісяця коштувала лише тисячу гривень.

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн).

Голова НАЗК Олександр Новіков склав адмінпротокол за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП на екс-голову Верховного суду. Протокол відправили поштою Князєву та проінформували Раду суддів України.

Тепер Князєв повинен подати пояснення чи свої зауваження щодо протоколу. Після цього протокол направлять до суду.

Раніше повідомлялося, що ВАКС оголосив вирок спільнику Князєва.

Теги: Всеволод Князєв квартира оренда

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