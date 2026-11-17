Вищий антикорупційний суд 16 листопада задовольнив клопотання сторони захисту та закрив кримінальне провадження щодо ексдиректора ДП «Поліграфкомбінат» і його пособника через так звані «правки Лозового». САП оскаржить закриття справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

САП не називає імені підозрюваного, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Максима Степанова, який свого часу також був міністром охорони здоров’я України, і його пособника Сергія Ферлія. Справа стосується періоду, коли він працював директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат «Україна».

САП та НАБУ обвинувачували їх в одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на елементи дизайну українських документів (стилізований тризуб і мапу України), легалізації доходів, а також заволодінні понад €20 млн державного підприємства шляхом завищення цін на постачання голограм у чотири-шість разів.

«Підставою для закриття справи суд визначив п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України – закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (так звані правки Лозового). Оскільки судом оголошено лише резолютивну частину, мотиви рішення наразі невідомі. Прокурор не погоджується з позицією суду та вже готує апеляційну скаргу», – йдеться у повідомленні.

«Правки Лозового» – низка змін до Кримінального процесуального кодексу України, запропонованих народним депутатом України Андрієм Лозовим і внесених 2017 року. Зміни були скритиковані майже всіма суб'єктами кримінального процесу (суддями, слідчими, прокурорами, адвокатами), науковцями та загалом розглядаються як підривні для правосуддя в кримінальних справах, спрямовані на перешкоджання притягненню винних до відповідальності перш за все в корупційних злочинах. У 2023 році поправки Лозового були частково скасовані. Скасування «правок Лозового» – одна із вимог ЄС в рамках програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у 2023 році Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я.