Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці

У липні 2022 року зловмисник погодився очолити керівну посаду комунального підприємства окупованого Херсона

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо колаборанта, який під час окупації Херсон очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У липні 2022 року зловмисник вступив у змову з окупаційною владою та прийняв пропозицію про зайняття керівної посади.

За даними слідства, фігурант отримав вказівку від росіян розробити статутні документи, штатний розпис та провести інвентаризацію майна.

Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, псевдомер окупованого Енергодара Едуард Сеновоз оголосив про відставку. Рішення пов’язане з «новими завданнями, поставленими компанією «Росенергоатом».

Сеновоз – уродженець Балаклії на Харківщині. До окупаційної діяльності був генеральним директором компанії «Смоленская АЭС-Сервис», яка входить до структури «Росатома» й безпосередньо керує загарбаною Запорізькою АЕС. У грудні 2022 року він погодився очолити незаконну окупаційну «адміністрацію» Енергодара.

До слова, під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Жінка обійняла посаду в окупаційному органі влади. Поліцейські Херсонщини повідомили колаборантці про підозру.