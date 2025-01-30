Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці
Фігуранту загрожує 11 років ув'язнення
фото з відкритих джерел

У липні 2022 року зловмисник погодився очолити керівну посаду комунального підприємства окупованого Херсона

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування щодо колаборанта, який під час окупації Херсон очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У липні 2022 року зловмисник вступив у змову з окупаційною владою та прийняв пропозицію про зайняття керівної посади. 

За даними слідства, фігурант отримав вказівку від росіян розробити статутні документи, штатний розпис та провести інвентаризацію майна.

Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, псевдомер окупованого Енергодара Едуард Сеновоз оголосив про відставку. Рішення пов’язане з «новими завданнями, поставленими компанією «Росенергоатом».

Сеновоз – уродженець Балаклії на Харківщині. До окупаційної діяльності був генеральним директором компанії «Смоленская АЭС-Сервис», яка входить до структури «Росатома» й безпосередньо керує загарбаною Запорізькою АЕС. У грудні 2022 року він погодився очолити незаконну окупаційну «адміністрацію» Енергодара.

До слова, під час окупації Херсона 46-річна місцева жителька добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Жінка обійняла посаду в окупаційному органі влади. Поліцейські Херсонщини повідомили колаборантці про підозру.

Читайте також:

Теги: Херсон колабораціонізм окуповані території Бюро економічної безпеки України окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення надходження російського газу до Придністров’я стало ударом по Росії
Придністров'я закривається. Путіністів прохання вийти
Сьогодні, 11:37
Президент України Володимир Зеленський та генерал Олександр Сирський
Території в обмін на мир – план «Б» Зеленського? Авторська стаття
28 сiчня, 13:15
Жорін порадив шукати колаборантів у Верховній Раді
Заступник командира 3-ї штурмової бригади розповів, де треба шукати російських агентів
18 сiчня, 22:25
На розміщення реклами почали реагувати українські правозахисники
Британська організація розмістила у Києві некоректну рекламу про деокуповані території
17 сiчня, 12:15
У Херсонській та Запорізькій областях плани РФ з мобілізації були зірвані на 50%
План РФ щодо мобілізації на окупованих територіях зазнав краху
16 сiчня, 06:45
Росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні
РФ погрожує «заморозити» жителів окупованих територій, якщо вони не підуть на її умови
13 сiчня, 06:38
Українці на тимчасово захоплених територіях не зможуть офіційно взяти шлюб без російського паспорта
Українцям на тимчасово окупованих територіях Кремль заборонить одружуватись без паспорта РФ
8 сiчня, 15:07
Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених
Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий, багато поранених
6 сiчня, 18:13
Окупанди вдарили по Дніпровському району Херсона
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
1 сiчня, 12:36

Кримінал

Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці
Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
Справа закарпатських ґвалтівників. Стало відомо, коли суддя оголосить вирок
Справа закарпатських ґвалтівників. Стало відомо, коли суддя оголосить вирок
На Харківщині ДБР викрило мільйонні схеми на ремонті доріг
На Харківщині ДБР викрило мільйонні схеми на ремонті доріг
Результат ДНК не допоміг. Багатодітний батько отримав вирок за ухилення від мобілізації
Результат ДНК не допоміг. Багатодітний батько отримав вирок за ухилення від мобілізації
Російський військовий зґвалтував українку під час окупації і зробив своєю рабинею в РФ
Російський військовий зґвалтував українку під час окупації і зробив своєю рабинею в РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
12K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
5980
Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині
5824
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
4567
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua