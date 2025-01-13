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РФ погрожує «заморозити» жителів окупованих територій, якщо вони не підуть на її умови

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ погрожує «заморозити» жителів окупованих територій, якщо вони не підуть на її умови
Росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні
фото з відкритих джерел

На лівому березі Херсонщини окупанти перестали видавати вугілля для опалення тим, хто не отримав паспорт РФ

Російські загарбники продовжують процес примусу щодо отримання паспорта РФ мешканцями тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, на лівому березі Херсонщини окупанти перестали видавати вугілля для опалення приватних домоволодінь тим, хто не отримав паспорт РФ. Отримати вугілля або компенсацію можна лише при наявності російського документа.

«Хоча законодавство РФ це не передбачає, але на тимчасово окупованих територіях окупанти вимагають також писати відмову від українського громадянства при отриманні паспорта. Таким чином росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти про кожного, хто допомагає Кремлю насаджувати отримання червоних паспортів.

Нагадаємо, Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки.

Також з 5 лютого 2025 року на тимчасово захоплених територіях України запрацює так званий реєстр контрольованих осіб, до якого ворог заносить українців без паспорта РФ.

Якщо до реєстру внесуть дані про українця, який не отримав паспорт РФ, то йому доведеться виїхати з населеного пункту або отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися.

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Теги: окупанти росія паспорт окуповані території війна

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