Росія підірвала дамбу біля Осикового авіабомбою

За даними аналітиків DeepState, окупанти намагаються ускладнити логістику українських військ у напрямку Костянтинівки

Російські війська знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області, застосувавши тритонну керовану авіабомбу, що призвело до підтоплення місцевості та ускладнення пересування на ділянці фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

За даними експертів, окупанти активізували бойові дії у напрямку Костянтинівки, намагаючись вплинути на логістику українських підрозділів. Аналітики зазначають, що спочатку російські військові знищили один із мостів на північно-західних околицях населеного пункту. Після того, як українські захисники знайшли альтернативні маршрути, ворог уночі застосував тритонну керовану авіаційну бомбу, зруйнувавши дамбу в районі Осикового.

Унаслідок цього сталося підтоплення території. Вода дійшла до дороги Дружківка – Костянтинівка, перетворивши окремі ділянки на непрохідні. «Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка – Костянтинівка, перетворивши ділянку на «суцільне болото» і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців», – ідеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що повного блокування логістики немає, адже українські військові використовують альтернативні шляхи постачання. Водночас російським силам вдалося тимчасово ускладнити пересування на цій ділянці фронту.

«Чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права... Але це ще один показник, що мос***ити збільшують свою увагу Костянтинівці, а вплив на логістику це початок підготовки до більш рішучих дій», – додали аналітики.

За їхніми оцінками, російські війська наразі перевіряють оборону українських підрозділів по периметру та намагаються знайти слабкі місця, щоб просунутися у напрямку Костянтинівки.

До слова, російські окупаційні війська почали застосовувати у прифронтовому Херсоні новий тип саморобних протипіхотних мін, виготовлених за допомогою 3D-друку. Через специфічне маскування та пластиковий корпус ці вибухові пристрої вкрай важко помітити навіть досвідченим саперам. Застосування таких засобів є черговою спробою ворога компенсувати дефіцит штатних мін «пелюсток» (ПФМ-1) та посилити терор проти жителів міста.