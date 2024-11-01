Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Агент НАБУ, який отримав 13 млн грн за здачу корупціонерів, розповів, як давав хабарі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Агент НАБУ, який отримав 13 млн грн за здачу корупціонерів, розповів, як давав хабарі
У 2020 році Євген Шевченко викрив ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського підкупити керівництво НАБУ та САП
скріншот відео з ютуб-каналу Центру протидії корупції

Євген Шевченко, що прославився викриттям рекордного хабаря, і сам свого часу дав на лапу митникові

Колишній агент Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Євген Шевченко отримав $13 млн за те, що піймав на корупції ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського та тодішніх голів САП і НАБУ. Але до того, як стати викривачем, Шевченко і сам давав хабарі. У цьому він зізнався у відео на ютуб-каналі Центру протидії корупції.

До викриття корупційних злочинів Шевченко довгий час був бізнесменом. Після кризи 2008 року почав займатися імпортом машин в Україну. Він розповідає: тоді стикнувся з «реаліями бізнесу в нашій країні». Так, Шевченко пригадав, як сам дав хабар митнику в порту Одеси, щоб ввезти машину.

«Приїжджає моя перша машина, як зараз пам'ятаю, це був Cadillac Seville STS. Я приїжджаю на митницю, і мені кажуть: офіційні платежі $500, ну і $1000. Я кажу: «$500 зрозумів, а $1000 за що?» Відповідає: «Ну щоб машина виїхала з порту». Я кажу: «Я не зрозумів, $500 – податки, а $1000?». Я його не розумію, він мене не розуміє», – розповів колишній агент НАБУ.

За його словами, ця ситуація сталася приблизно в 2009-2010 роках. Згодом Шевченко усвідомив: $1000, які в нього запросив митник, – це хабар.

«На той час я не знав, що таке дільничий інспектор, що таке поліція, міліція, що таке якісь там митники, хабарі. Я знав єдине: що іноді перевищував швидкість і 10 грн давав даішнику, щоб не платити штраф. А тут (йдеться про митницю, – «Главком») за що?», – каже Шевченко.

Зрештою він таки дав $1000 доларів хабаря. «А потім порахував і кажу митнику: «Я в суд подам». А він (митник, – «Главком») – досвідчений брокер, він мені зразу каже: «Дивись: три-чотири місяці будеш чекати рішення суду, ще невідомо, яке воно буде. Потім може ще бути апеляція – це ще три-чотири місяці. А кожен день простою в порту Одеси тобі буде коштувати $50», – переповідає колишній агент.

У суд Шевченко не подав, бо це було фінансово невигідне рішення. «Тобто ти можеш іти в суд, але потім заплатиш в держбюджет $4000 за пів року чи рік, які в тебе машина буде стояти, і ти втрачаєш на цьому. Також ти втрачаєш, бо машина втрачає у вартості з кожним роком», – пояснив своє рішення Шевченко.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт передання неправомірної вигоди тодішнім главі САП Назарові Холодницькому й директору НАБУ Артемові Ситнику. $6 млн, які були призначені на рекордний в історії України хабар, вилучили.

За даними слідства, за $5 млн Ситник і Холодницький мали закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал Банк».

У цій справі, окрім Злочевського, фігурують перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, ексначальниця департаменту Державної фіскальної служби Олена Мазурова й Андрій Кіча, якого вказували на сайті фірми Злочевського Burisma як директора з правових питань. Усі троє, за даними слідства, є довіреними особами Злочевського.

Кічі, Ільяшенку та Мазуровій 14-15 червня повідомили про підозру й заарештували. Усі вони вийшли під заставу. А 1 липня Злочевському заочно повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів, у серпні – оголосили в розшук і заочно заарештували. 2 квітня 2021 року САП передала в суд матеріали справи. У червні 2021 року Мазурову засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.

1 серпня 2023 року САП повідомила, що ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і Злочевським. Його справу прокуратура перекваліфікувала з хабаря на «зловживання впливом». Ексміністру призначили штраф у розмірі 68 тис. грн. Водночас Злочевський пожертвував майже 660 млн грн на ЗСУ.

А 18 жовтня цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вдруге в історії українського інституту викривання виплатило винагороду викривачу цієї корупційної схеми Євгену Шевченку. Він отримав отримав винагороду в розмірі майже 13,3 млн грн.

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні хабар корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу затримали за незаконне збагачення
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
5 жовтня, 17:58
Користувачі соцмереж жартують на тему корупції
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
7 жовтня, 20:45
Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців
Стало відомо, скільки грошей «загубили» чиновники через «помилки» у своїх деклараціях
9 жовтня, 10:27
Правоохоронці знайшли вдома у посадовців майже $5,24 млн, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
10 жовтня, 17:38
Павлущик: Ми проводимо перевірку по документах, баз даних державних органів і приватних структур та отримуємо пояснення осіб, щодо яких проводиться перевірка
Обшуки не потрібні. Голова НАЗК пояснив, як вичислюють брехню в деклараціях
12 жовтня, 12:00
Митника зі Львівщини повернули до роботи після отримання ним хабаря
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
14 жовтня, 22:31
Службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває
Скандал із оформленням інвалідності: Олійника звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
17 жовтня, 19:23
Прийнято в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи
Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
29 жовтня, 14:39
Захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Фонду держмайна
30 жовтня, 18:26

Кримінал

Агент НАБУ, який отримав 13 млн грн за здачу корупціонерів, розповів, як давав хабарі
Агент НАБУ, який отримав 13 млн грн за здачу корупціонерів, розповів, як давав хабарі
На Сумщині СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював на Росію
На Сумщині СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював на Росію
На Львівщині браконьєри вбили двох зубрів – Офіс Генпрокурора
На Львівщині браконьєри вбили двох зубрів – Офіс Генпрокурора
АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука
АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука
НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова
НАБУ оголосило у розшук колишнього нардепа Дмитра Крючкова
Жорстоке поводження з тваринами: скільки кримінальних справ відкрито цьогоріч
Жорстоке поводження з тваринами: скільки кримінальних справ відкрито цьогоріч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
75K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
53K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
8476
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5309
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Новини

Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua