Агент НАБУ, який отримав 13 млн грн за здачу корупціонерів, розповів, як давав хабарі

Євген Шевченко, що прославився викриттям рекордного хабаря, і сам свого часу дав на лапу митникові

Колишній агент Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Євген Шевченко отримав $13 млн за те, що піймав на корупції ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського та тодішніх голів САП і НАБУ. Але до того, як стати викривачем, Шевченко і сам давав хабарі. У цьому він зізнався у відео на ютуб-каналі Центру протидії корупції.

До викриття корупційних злочинів Шевченко довгий час був бізнесменом. Після кризи 2008 року почав займатися імпортом машин в Україну. Він розповідає: тоді стикнувся з «реаліями бізнесу в нашій країні». Так, Шевченко пригадав, як сам дав хабар митнику в порту Одеси, щоб ввезти машину.

«Приїжджає моя перша машина, як зараз пам'ятаю, це був Cadillac Seville STS. Я приїжджаю на митницю, і мені кажуть: офіційні платежі $500, ну і $1000. Я кажу: «$500 зрозумів, а $1000 за що?» Відповідає: «Ну щоб машина виїхала з порту». Я кажу: «Я не зрозумів, $500 – податки, а $1000?». Я його не розумію, він мене не розуміє», – розповів колишній агент НАБУ.

За його словами, ця ситуація сталася приблизно в 2009-2010 роках. Згодом Шевченко усвідомив: $1000, які в нього запросив митник, – це хабар.

«На той час я не знав, що таке дільничий інспектор, що таке поліція, міліція, що таке якісь там митники, хабарі. Я знав єдине: що іноді перевищував швидкість і 10 грн давав даішнику, щоб не платити штраф. А тут (йдеться про митницю, – «Главком») за що?», – каже Шевченко.

Зрештою він таки дав $1000 доларів хабаря. «А потім порахував і кажу митнику: «Я в суд подам». А він (митник, – «Главком») – досвідчений брокер, він мені зразу каже: «Дивись: три-чотири місяці будеш чекати рішення суду, ще невідомо, яке воно буде. Потім може ще бути апеляція – це ще три-чотири місяці. А кожен день простою в порту Одеси тобі буде коштувати $50», – переповідає колишній агент.

У суд Шевченко не подав, бо це було фінансово невигідне рішення. «Тобто ти можеш іти в суд, але потім заплатиш в держбюджет $4000 за пів року чи рік, які в тебе машина буде стояти, і ти втрачаєш на цьому. Також ти втрачаєш, бо машина втрачає у вартості з кожним роком», – пояснив своє рішення Шевченко.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт передання неправомірної вигоди тодішнім главі САП Назарові Холодницькому й директору НАБУ Артемові Ситнику. $6 млн, які були призначені на рекордний в історії України хабар, вилучили.

За даними слідства, за $5 млн Ситник і Холодницький мали закрити кримінальне провадження проти колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал Банк».

У цій справі, окрім Злочевського, фігурують перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, ексначальниця департаменту Державної фіскальної служби Олена Мазурова й Андрій Кіча, якого вказували на сайті фірми Злочевського Burisma як директора з правових питань. Усі троє, за даними слідства, є довіреними особами Злочевського.

Кічі, Ільяшенку та Мазуровій 14-15 червня повідомили про підозру й заарештували. Усі вони вийшли під заставу. А 1 липня Злочевському заочно повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів, у серпні – оголосили в розшук і заочно заарештували. 2 квітня 2021 року САП передала в суд матеріали справи. У червні 2021 року Мазурову засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.

1 серпня 2023 року САП повідомила, що ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і Злочевським. Його справу прокуратура перекваліфікувала з хабаря на «зловживання впливом». Ексміністру призначили штраф у розмірі 68 тис. грн. Водночас Злочевський пожертвував майже 660 млн грн на ЗСУ.

А 18 жовтня цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вдруге в історії українського інституту викривання виплатило винагороду викривачу цієї корупційної схеми Євгену Шевченку. Він отримав отримав винагороду в розмірі майже 13,3 млн грн.