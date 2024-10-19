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Обмін полоненими: Координаційний штаб повідомив деталі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Обмін полоненими: Координаційний штаб повідомив деталі
Додому повернулись захисники з полону
Фото: Координаційни штаб

Додому повернулось 95 українських військовополонених

У результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України з ворожого полону сьогодні вдалося звільнити ще 95 українських Захисників. Про це штаб повідомив у своєму Telegram та поділився відповідними знімками українських захисників. 

«Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

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Воїни, яких повернули додому
Фото: Координаційний штаб

Крім того, штаб висловив глибоку подяку за всесторонню підтримку у проведенні сьогоднішнього обміну Об’єднаним Арабським Еміратам. 

Серед звільнених з полону під час 58-го обміну нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. 

«Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування», – проінформували в Координаційному штабі.

Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті його роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що додому повернулось 95 українців.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько. 

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

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Теги: прикордонники Маріуполь військові обмін полоненими засуджені Володимир Зеленський президент обмін

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