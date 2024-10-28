У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу

Найбільшу будівлю у світі зводять у Саудівській Аравії

Будівництво планують завершити до 2030 року

У Саудівській Аравії розпочато будівництво найбільшої будівлі у світі – хмарочоса Mukaab у формі куба, розташованого в Ер-Ріяді, повідомляє Dezeen.

Ця споруда наразі офіційно перебуває на стадії зведення та розташовуватиметься на північному заході міста. Як повідомляє розробницька компанія, наразі тривають земляні роботи.

За даними забудовника New Murabba Development Company, ці роботи виконані вже на 86%.

Хмарочос матиме форму куба з довжиною ребер 400 метрів. При висоті 400 метрів ця споруда стане надвисоким хмарочосом, що перевищує 300 метрів, і буде найвищою будівлею в місті.

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Вигляд майбутнього хмарочоса Фото: dezeen

Всередині куба буде розміщений великий атріум зі спіралеподібною вежею в центрі, оточеною магазинами, культурними та туристичними об'єктами, що займатимуть два мільйони квадратних метрів.

«Куб буде вкритий унікальним фасадом з трикутних форм, що накладаються одна на одну, відсилаючи до сучасного архітектурного стилю Наджді. Після завершення будівництва "Мукааб" стане центральною спорудою району Нової Мурабби, який створюють як новий центр столиці Саудівської Аравії», – повідомили у Dezeen.

Розробники зазначають, що «Нова Мурабба» включатиме понад 100 тисяч будинків, 980 тисяч квадратних метрів магазинів, 1,4 млн квадратних метрів офісних приміщень, а також готелі, культурні центри, університет, імерсивний театр та «культовий» музей.

У виданні додали, що проєкт планують завершити до 2030 року в рамках програми «Бачення 2030», яка фінансується з Державного інвестиційного фонду.

Нагадаємо, саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (Salic), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка.

До слова, ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії.

Також, зауважимо, що Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН.