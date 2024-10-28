Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
Найбільшу будівлю у світі зводять у Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Будівництво планують завершити до 2030 року

У Саудівській Аравії розпочато будівництво найбільшої будівлі у світі – хмарочоса Mukaab у формі куба, розташованого в Ер-Ріяді, повідомляє Dezeen.

Ця споруда наразі офіційно перебуває на стадії зведення та розташовуватиметься на північному заході міста. Як повідомляє розробницька компанія, наразі тривають земляні роботи.

За даними забудовника New Murabba Development Company, ці роботи виконані вже на 86%.

Хмарочос матиме форму куба з довжиною ребер 400 метрів. При висоті 400 метрів ця споруда стане надвисоким хмарочосом, що перевищує 300 метрів, і буде найвищою будівлею в місті.

3 фото
На весь екран
Вигляд майбутнього хмарочоса
Фото: dezeen

Всередині куба буде розміщений великий атріум зі спіралеподібною вежею в центрі, оточеною магазинами, культурними та туристичними об'єктами, що займатимуть два мільйони квадратних метрів.

«Куб буде вкритий унікальним фасадом з трикутних форм, що накладаються одна на одну, відсилаючи до сучасного архітектурного стилю Наджді. Після завершення будівництва "Мукааб" стане центральною спорудою району Нової Мурабби, який створюють як новий центр столиці Саудівської Аравії», – повідомили у Dezeen.

Розробники зазначають, що «Нова Мурабба» включатиме понад 100 тисяч будинків, 980 тисяч квадратних метрів магазинів, 1,4 млн квадратних метрів офісних приміщень, а також готелі, культурні центри, університет, імерсивний театр та «культовий» музей.

У виданні додали, що проєкт планують завершити до 2030 року в рамках програми «Бачення 2030», яка фінансується з Державного інвестиційного фонду.

Нагадаємо, саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (Salic), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка.

До слова, ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії.

Також, зауважимо, що Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Читайте також:

Теги: університет театр музей Саудівська Аравія будівництво міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мішустін в Ірані домовляється про посилення співпраці
Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW
1 жовтня, 04:28
Ганно Певкур вважає, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну
Естонія вивчає можливість відправки військових до України, але є нюанс
3 жовтня, 09:28
Британія допоможе Україні фінансами для закупівлі зброї
Британія виділяє для України $4,5 млрд для закупівлі озброєння
7 жовтня, 22:12
Роберт Фіцо образив журналістів своїми висловлюваннями
Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
10 жовтня, 05:02
США попередили Ізраїль про наслідки у разі нестабілізації ситуації в Секторі Газа
США пригрозили Ізраїлю зменшенням військової підтримки
16 жовтня, 02:24
За словами Умєрова, внаслідок переговорів з'явилася зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем
Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
21 жовтня, 19:41
Німеччина посилить українську ППО
Німеччина поставлятиме ППО Україні «негайно» – Умєров
19 жовтня, 22:14
Кулеба про реакцію батьків на своє звільнення: «Це батьки, для них дитина завжди найкраща»
Кулеба розповів, як його звільнення з уряду травмувало його батьків
22 жовтня, 17:48
Керівниця Хмельницького МСЕК Крупа та голова МСЕК Вінниччини Даниленко виявилися найбагатшими серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
24 жовтня, 19:10

Соціум

У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку (оновлено)
Є підозра теракту: У Тель-Авіві вантажівка протаранила автобусну зупинку (оновлено)
«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено
«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
35K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
32K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
11K
Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Вчора, 02:25

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua