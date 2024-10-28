ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: як це зробити

Право на субсидію матимуть родини переселенців, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів

Призначення субсидії на оренду житла для переселенців розпочнеться з середини січня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Як зазначається в повідомленні, завдяки цій субсидії переселенці, які не мають достатньо грошей для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу. Право на субсидію матимуть родини переселенців, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів.

Як пояснили в Мінсоцполітики, якщо доходи родини менші, ніж 2 прожиткові мінімуми на одну людину (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Як і у випадку з житлово-комунальними субсидіями, субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд України. Отримувати її можна буде одночасно з субсидією на комунальні послуги.

«Призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з середини січня 2025 року. Відтак, родини ВПО, які потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з середини січня 2025 року. Мінсоцполітики додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на призначення цього виду підтримки», – наголосили у міністерстві.

Згідно з повідомленням, розмір субсидії на оренду розраховуватимуть індивідуально для кожної сім’ї. На це впливатимуть рівень доходу сім’ї, кількість членів сім’ї та вартість оренди житла. Оскільки вартість оренди суттєво відрізняється у різних регіонах, а також у великих містах і невеликих населених пунктах, це враховуватиметься при визначенні розміру субсидії на оренду житла (через коефіцієнти вартості житла у різних регіонах, які затверджено постановою).

Нагадаємо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки