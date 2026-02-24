НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ

НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області

Працівника СБУ підозрюють в одержанні хабаря

НАБУ і САП повідомили співробітнику Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області про підозру в одержанні $68 тис. хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Гроші були від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку у ТЦК та СП та подальшого оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки. Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном», – стверджує НАБУ.

Нагадаємо, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис.

За даними слідства, посадовець отримав кошти від двох громадян: по $34 тис. з кожного – за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також йшлося про подальше оформлення відстрочки від мобілізації та непритягнення до відповідальності після отримання фіктивних документів.

