Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ
НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області
фото: НАБУ

Працівника СБУ підозрюють в одержанні хабаря

НАБУ і САП повідомили співробітнику Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області про підозру в одержанні $68 тис. хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Гроші були від двох громадян (по $34 тис. з кожного) за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку у ТЦК та СП та подальшого оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки. Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном», – стверджує НАБУ.

Нагадаємо, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. 

За даними слідства, посадовець отримав кошти від двох громадян: по $34 тис. з кожного – за «вирішення питання» щодо їх зняття з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також йшлося про подальше оформлення відстрочки від мобілізації та непритягнення до відповідальності після отримання фіктивних документів.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чотирьом особам у справі злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна України. Правоохоронці зазначають, що підозрюваним інкримінують участь у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Теги: НАБУ СБУ корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами правоохоронців, для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри
Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн. У Дніпрі викрито учасників криптосхеми
Вчора, 11:28
Лідерка «Батьківщини» підозрюється у підкупі нардепів
Апеляція частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого, 18:14
Керівник САП розповів, чому українські правоохоронці не мали доступу до рахунків у Росії
Гроші тримали в РФ, а витрачали в ЄС: керівник САП розповів про схеми українських топкорупціонерів
10 лютого, 19:26
Один із найрезультативніших екіпажів перехоплювачів «відмінусував» 100 цілей
СБУ за місяць знищила понад 300 російських БпЛА «Молнія» (відео)
10 лютого, 17:14
На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру
Земельні махінації на 30 млн грн: СБУ та НАБУ оголосили нову підозру нардепу Анатолію Гуньку
4 лютого, 14:58
Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали
СБУ затримала агента РФ, який втягнув свого неповнолітнього сина у шпигунство
4 лютого, 10:27
Поклад доповів Зеленському
Зеленський повідомив про хороші результати СБУ в протидії російським операціям
29 сiчня, 20:20
Правоохоронці кажуть, що затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору спецслужб РФ через своїх знайомих
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
29 сiчня, 10:18
Момент ураження російського винищувача Су-30
Збитки на $1 млрд. «Альфа» СБУ підбила підсумки ударів по російських аеродромах
28 сiчня, 10:24

Кримінал

НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ
НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
Загострення на сході: окупанти активізували штурми та прориваються поблизу двох селищ
СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини
СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини
Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт (фото)
Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт (фото)
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua