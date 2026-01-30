Розвиток малої протидронової ППО: погоджено структуру нового командування

Президент визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони

Сьогодні, 30 січня, президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду для розвитку малої протидронової ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління. Визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони», – йдеться у повідомленні.

За словами президента, першим завданням є посилитися захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, «де росіяни влаштували фактично постійне «сафарі» проти людей». «Треба більше захисту й наших дій у відповідь», – наголосив він.

«Друге завдання – масштабування нашої протидії «шахедам» та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту. Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами. Слава Україні!», – підсумував президент.

До слова, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі.