МЗС відреагував на затримання українського шпигуна у Туреччині

Українські дипломати зараз з'ясовують усі деталі справи

У Стамбулі та Анталії на початку жовтня турецькі правоохоронці затримали шістьох людей за підозрою в шпигунстві. Серед них є також і громадянин України.

Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко, від Туреччини поки не надходили офіційні заяви щодо затримання українця серед групи шпигунів. Україна вже звернулася до правоохоронних органів іноземної країни, аби перевірити інформацію, що з'явилася в медіа.

«Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили», – сказав Ніколенко.

Він зазначив, що на доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Турецькі ЗМІ напередодні повідомили, що затримані – громадяни Російської Федерації Равшан Ахмедов, Абдул Абдулаєв, Асланбек Абдулмуслімов, Біслан Расаєв, а також громадянин України Ігор Єфрим і громадянин Узбекистану Амір Юсупов. Їх доправили до тюрми Малтепе.

За даними турецьких ЗМІ, шпигуни начебто готували збройний напад на чеченську опозицію в Туреччині й для цього намагалися заволодіти зброєю.

Їх підозрюють в політичному та військовому шпигунстві. Затриманим загрожує позбавлення волі від 15 до 20 років.

До слова, Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони, який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді.



