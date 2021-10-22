У Єгипті заарештували робота за підозрою в шпигунстві

Силовиків збентежило наявність модему і камер в очах у андроїда

Єгипетська поліція заарештувала людиноподібного робота-художника Ай Да за підозрою в тому, що він може використовуватися для шпигунства. Про це повідомляє The Guardian.

Робот, здатний створювати твори сучасного живопису, мав на виставці у Великій Піраміді Гізи представити свою роботу, однак єгипетські спецслужби не зважилися дати добро на це.

Силовиків збентежило наявність модему і камер в очах у андроїда, а також те, що в розробці брали участь співробітники британського посольства.

«Вона робот-художник, давайте з'ясуємо це. Вона не шпигунка. Люди бояться роботів, я це розумію. Але вся ситуація іронічна, бо метою Ай-Да було підняти тему про зловживання технологічним розвитком, а її утримують, тому що вона – робот. Думаю, Ай-Да оцінила б цю іронію, якщо була б відповідно запрограмована», – повідомив Айдан Меллер, творець андроїда.

До слова, інженери Hyundai Motor Group створили на базі чотирилапого робота Boston Dynamics Spot, кіборга-охоронця із застосованим штучним інтелектом (AI), автономною навігацією, технологіями телеоперації та обчислювальним корисним навантаженням (AI Processing Service Unit) для використання робота в різних промислових завданнях.